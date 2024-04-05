Reuters: США одобрили передачу Израилю тысяч бомб

На этой неделе Соединенные Штаты одобрили передачу Израилю тысяч дополнительных бомб, которые не доставят как минимум до следующего года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.

По словам неназванного чиновника, передача, которую одобрил Вашингтон, включает одну тысячу бомб MK82 весом более 200 кг, а также более тысячи бомб малого диаметра и запалы для бомб MK80.

Собеседник агентства отметил, что боеприпасы передали согласно разрешениям на поставку оружия Израилю, которые давно утвердили, и которые не передадут до 2025 года.

Другой чиновник отметил, что авиаудар Израиля, в результате которого в Газе погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в том числе один американец, произошел гораздо позже, чем стороны согласовали передачу оружия.

Накануне президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.

Напомним, Байден раскритиковал Израиль после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в том числе один американец, а также граждане Австралии, Великобритании и Польши.

Ранее Reuters сообщил, что администрация президента США Джо Байдена взвешивает, стоит ли продавать Израилю вооружение на сумму 18 миллиардов долларов, что включает полсотни самолетов F-15.