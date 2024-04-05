Близько тисячі правих екстремістів у Німеччині легально володіють зброєю

Станом на кінець 2022 року дозвіл на зберігання зброї у Німеччині мали близько 400 так званих "рейхсбюргерів" і 1051 особа, яка могла бути пов'язана з правим екстремізмом.

Це випливає з відповіді федерального уряду на запит лівих депутатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Згідно з даними уряду, 2022 року ліцензії, що дозволяють зберігати зброю, було відкликано у 181 людини, яких підозрювали у зв'язках із правим екстремізмом. У звіті за рік до цього вказувалося, що дозволи на зберігання хоча б одного виду зброї є у 1561 правого екстреміста і близько 500 "рейхсбюргерів". Даних за 2023 рік поки не наводять.

З моменту привернення уваги влади до проблеми "рейхсбюргерів" у 2016 році і до кінця 2022 року у людей з подібними поглядами було відкликано понад 1120 дозволів. Водночас 2022 року Федеральному відомству з охорони конституції ФРН було відомо про приблизно 23 тисячі жителів Німеччини, які поділяють ідеологію "громадян рейху".

З огляду на ці цифри, депутат від лівої партії Мартіна Реннер заявила в інтерв'ю RND, що необхідні "конкретні дії влади проти озброєних нацистів і "громадян рейху". Небезпечно, що федеральний уряд "не вживає необхідних заходів у сфері збройового законодавства і ризикує зазнати невдачі", сказала вона.

"Рейхсбюргери" ("громадяни рейху"), – це угруповання, яке не визнає існування сучасної Німеччини та її демократичних структур. Федеральне відомство із захисту конституції країни нарахувало близько 23 тисяч прихильників цієї течії, з яких близько 5% є правими екстремістами.

Напередодні повідомлялося, що у Німеччині проводять розслідування щодо 400 поліцейських, яких підозрюють в ультраправих екстремістських настроях або вірі в теорії змови.

Водночас президент Бундесбанку Йоахім Нагель наголосив, що сьогоднішє зростання правого екстремізму в Німеччині становить загрозу для процвітання країни.