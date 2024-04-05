Около тысячи правых экстремистов в Германии легально владеют оружием

По состоянию на конец 2022 года разрешение на хранение оружия в Германии имели около 400 так называемых "рейхсбюргеров" и 1051 человек, который мог быть связан с правым экстремизмом.

Это следует из ответа федерального правительства на запрос левых депутатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Согласно данным правительства, в 2022 году лицензии, позволяющие хранить оружие, были отозваны у 181 человека, которых подозревали в связях с правым экстремизмом. В отчете за год до этого указывалось, что разрешения на хранение хотя бы одного вида оружия есть у 1561 правого экстремиста и около 500 "рейхсбюргеров". Данных за 2023 год пока не приводят.

С момента привлечения внимания властей к проблеме "рейхсбюргеров" в 2016 году и до конца 2022 года у людей с подобными взглядами было отозвано более 1120 разрешений. В то же время в 2022 году Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ было известно о примерно 23 тысячах жителей Германии, разделяющих идеологию "граждан рейха".

Учитывая эти цифры, депутат от левой партии Мартина Реннер заявила в интервью RND, что необходимы "конкретные действия властей против вооруженных нацистов и "граждан рейха". Опасно, что федеральное правительство "не принимает необходимые меры в сфере оружейного законодательства и рискует потерпеть неудачу", сказала она.

Накануне сообщалось, что в Германии проводят расследование в отношении 400 полицейских, которых подозревают в ультраправых экстремистских настроениях или вере в теории заговора.

В то же время президент Бундесбанка Йоахим Нагель подчеркнул, что сегодняшний рост правого экстремизма в Германии представляет угрозу для процветания страны.