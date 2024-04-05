Совет ЕС одобрил помощь армии Молдовы на 41 млн евро

Совет ЕС в четверг принял меры в поддержку вооруженных сил Молдовы стоимостью 41 млн евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Программа на 41 млн евро рассчитана на 40 месяцев. Она будет финансировать предоставление нелетального оборудования в следующих сферах: мобильность, воздушное наблюдение, радиоэлектронная борьба и логистическое оборудование.

"Цель этой помощи – позволить Вооруженным силам Республики Молдова повысить оперативную эффективность, ускорить соответствие стандартам ЕС и оперативную совместимость, и, таким образом, лучше защитить гражданское население в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Она также направлена на укрепление потенциала Республики Молдова относительно ее участия в военных миссиях и операциях ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны", – отметили в Совете ЕС.

Эта мера дополнит другие, принятые в мае 2023 года, июне 2022 года и декабре 2021 года.

"ЕС обязуется оказывать всю необходимую поддержку Молдове в решении проблем, с которыми она сталкивается в результате захватнической войны России против Украины, а также укреплять устойчивость, безопасность и стабильность страны перед лицом дестабилизирующих действий России", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Североатлантический альянс, учитывая последние события в Приднестровском регионе Молдовы, следит за угрозой, которую для Кишинева может представлять Россия.

Напомним, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе.

Приднестровские СМИ заявили, что взрыв стал результатом атаки дрона. Но власти Молдовы проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что видео "теракта" содержит явные элементы монтажа.