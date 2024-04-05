Туреччина заявляє про затримання підозрюваних у шпигунстві на користь Ізраїлю

Влада Туреччини заявляє про виявлення та затримання осіб, які нібито збирали інформацію про людей і компанії в країні, які були об’єктом уваги розвідки Ізраїлю.

Про це у Twitter (X) написав глава МВС Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє "Європейська правда".

Загалом було виявлено вісім осіб, які, на думку турецької сторони, передавали зібрану інформацію та документи ізраїльським розвідникам.

Міністр повідомив, що двоє затриманих були заарештовані, інші шестеро були звільнені під судовий нагляд.

"Ми ніколи не допустимо шпигунської діяльності, яка спрямована проти нашої національної єдності та солідарності в межах кордонів нашої країни", – написав Єрлікая.

Раніше турецька поліція затримала 33 осіб, яких підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ), що нібито готували атаки напередодні місцевих виборів.

На початку лютого в Туреччині поліція затримала 40 осіб, яких підозрювали у спробі теракту біля будівлі суду в Стамбулі, внаслідок якого загинула жінка.