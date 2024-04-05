Турция заявляет о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля

Власти Турции заявляют об обнаружении и задержании лиц, которые якобы собирали информацию о людях и компаниях в стране, которые были объектом внимания разведки Израиля.

Об этом в Twitter (X) написал глава МВД Турции Али Ерликая, сообщает "Европейская правда".

Всего было выявлено восемь человек, которые, по мнению турецкой стороны, передавали собранную информацию и документы израильским разведчикам.

Министр сообщил, что двое задержанных были арестованы, остальные шестеро были освобождены под судебный надзор.

"Мы никогда не допустим шпионской деятельности, которая направлена против нашего национального единства и солидарности в пределах границ нашей страны", – написал Ерликая.

Ранее турецкая полиция задержала 33 человека, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ), якобы готовивших атаки накануне местных выборов.

В начале февраля в Турции полиция задержала 40 человек, которых подозревали в попытке теракта у здания суда в Стамбуле, в результате которого погибла женщина.