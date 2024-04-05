Лідер ультраправих у Нідерландах відмовився від ідеї референдуму про вихід з ЄС

У Нідерландах лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс відмовився від своєї обіцянки провести зобов'язуючий референдум щодо виходу країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Замість ідеї виходу з ЄС Вілдерс заявив, що тепер хоче "спрямувати нашу енергію на реформування Європейського Союзу зсередини".

Відповідна теза з’явилась у передвиборчій програмі його ультраправої Партії свободи напередодні виборів у Європарламент, опублікованій в п'ятницю.

Як зазначає агентство, це останній із серії компромісів, на які Вілдерс був змушений піти, щоб привабити потенційних партнерів по коаліції після несподіваної перемоги на парламентських виборах у Нідерландах в листопаді.

У своїй партійній програмі Вілдерс заявив, що, передавши повноваження Брюсселю, "інші країни вирішують питання, які мають істотне значення для Нідерландів", і закликав відмовитися від правил ЄС щодо надання притулку та міграції.

Він також хоче, щоб всі кліматичні заходи були "пропущені через шредер".

Перед загальноєвропейськими виборами Партія свободи Вілдерса лідирує в останніх опитуваннях і, за прогнозами, отримає чверть голосів нідерландців.

У березні Вілдерс оголосив, що знімає свою кандидатуру на посаду наступного прем'єр-міністра, на яку він претендував після перемоги на дострокових парламентських виборах минулого року.

Очільник нідерландських ультраправих визнав, що йому не вдалось заручитись підтримкою всіх партій, з якими він вів переговори про коаліцію.

Між партіями тривалий час виринали помітні суперечності, пов’язані передусім із жорсткою антиімміграційною позицією ультраправих. Тепер вони погодились, що єдиний шлях формування уряду – відмова партійних лідерів від урядових посад.

У такому разі потенційно має бути сформований технократичний кабінет міністрів Нідерландів – сценарій, який почали активно обговорювати ще в лютому.

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