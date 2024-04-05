Лидер ультраправых в Нидерландах отказался от идеи референдума по выходу из ЕС

В Нидерландах лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс отказался от своего обещания провести обязывающий референдум по выходу страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Вместо идеи выхода из ЕС Вилдерс заявил, что теперь хочет "направить нашу энергию на реформирование Европейского Союза изнутри".

Соответствующий тезис появился в предвыборной программе его ультраправой Партии свободы накануне выборов в Европарламент, опубликованной в пятницу.

Как отмечает агентство, это последний из серии компромиссов, на которые Вилдерс был вынужден пойти, чтобы привлечь потенциальных партнеров по коалиции после неожиданной победы на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре.

В своей партийной программе Вилдерс заявил, что, передав полномочия Брюсселю, "другие страны решают вопросы, которые имеют существенное значение для Нидерландов", и призвал отказаться от правил ЕС по предоставлению убежища и миграции.

Он также хочет, чтобы все другие климатические меры были "пропущены через шредер".

Перед общеевропейскими выборами Партия свободы Вилдерса лидирует в последних опросах и, по прогнозам, получит четверть голосов голландцев.

В марте Вилдерс объявил, что снимает свою кандидатуру на должность следующего премьер-министра, на которую он претендовал после победы на досрочных парламентских выборах в прошлом году.

Глава нидерландских ультраправых признал, что ему не удалось заручиться поддержкой всех партий, с которыми он вел переговоры о коалиции.

Между партиями долгое время возникали заметные противоречия, связанные прежде всего с жесткой антииммиграционной позицией ультраправых. Теперь они согласились, что единственный путь формирования правительства – отказ партийных лидеров от правительственных должностей.

В таком случае потенциально должен быть сформирован технократический кабинет министров Нидерландов – сценарий, который начали активно обсуждать еще в феврале.

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