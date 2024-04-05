У Німеччині поліція вилучила фальшиві купюри на понад 100 мільйонів доларів

У Німеччині поліція міста Кіль виявила фальшиві гроші на суму понад 103 мільйони доларів.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Правоохоронці вважають, що партія низькоякісних підробок була частиною ширшої операції з перевезення фальшивих купюр з Туреччини через Німеччину до США.

Слідчі відстежили гроші після того, як американські органи безпеки повідомили про це німецьку федеральну поліцію.

Поліція землі Шлезвіг-Гольштейн повідомила, що провела "масштабні обшуки" в квартирі та за двома адресами компаній, як у Шлезвіг-Гольштейні, так і в сусідньому Гамбурзі.

Правоохоронці виявили та вилучили чотири палети, що містили загалом 75 коробок з підробленими доларами.

Слідство вважає, що банкноти надійшли від оптового торговця з Туреччини, який використовував одну з експортних компаній обвинуваченого в місті Юбек у Шлезвіг-Гольштейні як проміжний склад для подальшого транспортування до США.

42-річний підозрюваний перебуває під слідством за звинуваченням у фальшуванні грошей. Він є керуючим директором двох фірм-експортерів і підозрюється в тому, що раніше вже експортував підроблені гроші через Атлантику.

Підробки такого типу не є високоякісними і можуть бути розпізнані як фальшивки при детальному вивченні. Однак Бундесбанк та влада США класифікували їх як такі, що можуть бути сплутані зі справжніми грошима в платіжних операціях.

Нагадаємо, торік у Німеччині було вилучено з обігу значно більше фальшивих купюр євро: їхня кількість збільшилася на 28,2% до 56 600 штук порівняно з попереднім роком.

Нещодавно у Греції викрили злочинну організацію, що влаштувала підпільну схему імміграції до ЄС та виготовила тисячі якісних підробок паспортів для тих, хто користувався їхніми послугами.