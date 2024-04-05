В Германии полиция изъяла фальшивых купюр на более 100 миллионов долларов

В Германии полиция города Киль обнаружила фальшивые деньги на сумму более 103 миллионов долларов.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Правоохранители считают, что партия низкокачественных подделок была частью более широкой операции по перевозке фальшивых купюр из Турции через Германию в США.

Следователи отследили деньги после того, как американские органы безопасности сообщили об этом немецкую федеральную полицию.

Полиция земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что провела "масштабные обыски" в квартире и по двум адресам компаний, как в Шлезвиг-Гольштейне, так и в соседнем Гамбурге.

Правоохранители обнаружили и изъяли четыре паллета, содержащие всего 75 коробок с поддельными долларами.

Следствие считает, что банкноты поступили от оптового торговца из Турции, который использовал одну из экспортных компаний обвиняемого в городе Юбек в Шлезвиг-Гольштейне как промежуточный склад для дальнейшей транспортировки в США.

42-летний подозреваемый находится под следствием по обвинению в фальшивомонетничестве. Он является управляющим директором двух экспортных фирм и подозревается в том, что ранее уже экспортировал поддельные деньги через Атлантику.

Подделки, такого типа не являются высококачественными и могут быть распознаны как фальшивки при ближайшем рассмотрении. Однако Бундесбанк и власти США классифицировали их как такие, которые могут быть спутаны с настоящими деньгами в платежных операциях.

Напомним, в прошлом году в Германии было изъято из обращения значительно больше фальшивых купюр евро: их количество увеличилось на 28,2% до 56 600 штук по сравнению с предыдущим годом.

Недавно в Греции разоблачили преступную организацию, которая устроила подпольную схему иммиграции в ЕС и изготовила тысячи качественных подделок паспортов для тех, кто пользовался их услугами.