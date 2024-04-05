Глава МИД Британии во время визита в США попытается убедить Конгресс одобрить помощь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на следующей неделе отправится с визитом в Вашигтон и планирует во время него убеждать членов Конгресса наконец проголосовать за выделение финансирования на дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Кэмерон сказал, что будет иметь встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и будет убеждать его принять решение о выделении финансирования на поддержку Украины.

"Великобритания в этом году уже выделила средства на поддержку Украины, как и Европейский Союз. Нужно, чтобы и Америка сделала это, – отметил Кэмерон, – Спикер Джонсон способен достичь этого в Конгрессе. Я буду иметь встречу с ним на следующей неделе и буду говорить, что мы нуждаемся в этих средствах, Украина нуждается в этих средствах".

Ранее в феврале глава МИД Британии прибегнул к параллелям с ХХ веком и призвал членов Конгресса США "не показывать слабость, которую показали перед Гитлером" в предвоенные годы.

Кэмерон призвал своих европейских коллег также оказать давление на спикера Палаты представителей.

Напомним, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Сенат США еще зимой принял компромиссный законопроект, где помощь для Украины объединили с рядом других решений в сфере нацбезопасности, в том числе мерами по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. Однако Джонсон дал понять, что не будет выносить этот проект на голосование в Палате представителей и там подготовят собственный.