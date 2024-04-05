США нададуть Вірменії понад $65 мільйонів допомоги

США планують надати Вірменії понад 65 мільйонів доларів допомоги з бюджетних фондів.

Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен після тристоронньої зустрічі у форматі ЄС-США-Вірменія у Брюсселі 5 квітня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Блінкена, ця сума є на більш ніж 50% більшою, ніж попередня допомога Вірменії з боку США.

"Сполучені Штати інвестують у зусилля, які узгоджуються з управлінськими та економічними реформами прем'єр-міністра. Ми плануємо надати понад 65 мільйонів доларів допомоги з нашого бюджету", – зазначив держсекретар.

Він додав, що США прагнуть й надалі збільшувати підтримку демократичної та економічної стійкості Вірменії, інвестуючи у продовольчу безпеку, цифрову інфраструктуру, диверсифікацію енергетики, диверсифікацію торговельних партнерів.

За підсумками зустрічі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС протягом найближчих чотирьох років надасть Вірменії гранти у розмірі 270 млн євро.

Раніше в Азербайджані, коментуючи заплановану конференцію, заявили, що дії з боку ЄС та США "явно мають односторонній та упереджений характер і базуються на підході подвійних стандартів".

У Вірменії заявили, що зустріч між прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і держсекретарем США Ентоні Блінкеном не спрямована проти будь-якої третьої сторони.