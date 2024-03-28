Вірменія відповіла на критику Азербайджану щодо конференції з ЄС і США

У Вірменії заявили, що зустріч між прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і держсекретарем США Ентоні Блінкеном не спрямована проти будь-якої третьої сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян, яку цитує "Арменпрес".

Представниця МЗС коментувала заяву Азербайджану, який напередодні критикував майбутню конференцію Вірменія-ЄС-США.

"Запланована на 5 квітня у Брюсселі зустріч високого рівня...буде присвячена зміцненню співробітництва Вірменія-ЄС-США і не є та не може бути спрямована проти будь-якої третьої сторони", – сказала Бадалян.

Також вона прокоментувала звинувачення Баку у дестабілізації ситуації в регіоні.

"Щодо звинувачень Азербайджану в дестабілізації ситуації в регіоні та неконструктивності вірменської сторони в переговорному процесі, дозвольте мені ще раз підтвердити, що Вірменія готова негайно підписати мирний договір, провести делімітацію кордону і відкрити регіональні комунікації на основі принципів, які вже узгоджені з Азербайджаном", – додала речниця.

За її словами, азербайджанська сторона "затягує і підриває мирний процес під різними штучними приводами, зокрема постійно відкидаючи посередницькі пропозиції ЄС і США".

Напередодні в Азербайджані, коментуючи заплановану конференцію, заявили, що дії з боку ЄС та США "явно мають односторонній та упереджений характер і базуються на підході подвійних стандартів".

Як відомо, після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

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