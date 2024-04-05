ЄС виділить Вірменії 270 млн євро у вигляді грантів

Європейський Союз протягом найближчих чотирьох років надасть Вірменії гранти у розмірі 270 млн євро.

Про це заявила під час пресконференції, скликаної за підсумками тристоронньої зустрічі у форматі ЄС-США-Вірменія, у Брюсселі 5 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Європейська правда".

За її словами, йдеться про виконання обіцянки, яку дали в жовтні минулого року: обіцянку стояти пліч-о-пліч з Вірменією.

"Це бачення буде підкріплене з боку Європейського Союзу Планом стійкості та зростання для Вірменії, що передбачає виділення 270 мільйонів євро у вигляді грантів протягом наступних 4 років.

Ми інвестуватимемо в те, щоб зробити вірменську економіку та суспільство більш міцними та стійкими до потрясінь. Ми підтримуватимемо ваш бізнес, ваші таланти, зокрема малі та середні підприємства, щоб допомогти їм зростати, впроваджувати інновації та виходити на нові ринки. І ми будемо інвестувати в ключові інфраструктурні проєкти", – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, останній пакет підтримки ґрунтується на успіху існуючого Економічного та інвестиційного плану Європейського Союзу для Вірменії. Він вже мобілізував понад пів мільярда інвестицій.

Вона привітала зусилля Вірменії з проведення демократичних реформ і заходи, яких вживає Вірменія проти обходу санкцій проти Росії.

"Це свідчить про те, що Європейський Союз і Вірменія все більше збігаються в цінностях та інтересах. Сьогодні ми розглянемо більш широке партнерство. І давайте просувати його вперед за допомогою нової та амбітної Програми партнерства між Європейським Союзом та Вірменією", – сказала фон дер Ляєн.

Раніше в Азербайджані, коментуючи заплановану конференцію, заявили, що дії з боку ЄС та США "явно мають односторонній та упереджений характер і базуються на підході подвійних стандартів".

У Вірменії заявили, що зустріч між прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і держсекретарем США Ентоні Блінкеном не спрямована проти будь-якої третьої сторони.

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