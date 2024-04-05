США предоставят Армении более $65 миллионов долларов помощи

США планируют предоставить Армении более 65 миллионов долларов помощи из бюджетных фондов.

Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен после трехсторонней встречи в формате ЕС-США-Армения в Брюсселе 5 апреля, сообщает "Европейская правда".

По словам Блинкена, эта сумма на более чем 50% больше, чем предыдущая помощь Армении со стороны США.

"Соединенные Штаты инвестируют в усилия, которые согласуются с управленческими и экономическими реформами премьер-министра. Мы планируем предоставить более 65 миллионов долларов помощи из нашего бюджета", – отметил госсекретарь.

Он добавил, что США стремятся и в дальнейшем увеличивать поддержку демократической и экономической устойчивости Армении, инвестируя в продовольственную безопасность, цифровую инфраструктуру, диверсификацию энергетики, диверсификацию торговых партнеров.

По итогам встречи президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС в течение ближайших четырех лет предоставит Армении гранты в размере 270 млн евро.

Ранее в Азербайджане, комментируя запланированную встречу, заявили, что действия со стороны ЕС и США "явно имеют односторонний и предвзятый характер и базируются на подходе двойных стандартов".

В Армении заявили, что встреча между премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном не направлена против какой-либо третьей стороны.

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