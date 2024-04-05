Кандидат на временного премьера Болгарии представил состав правительства

Предложенный президентом на должность исполняющего обязанности премьера Болгарии Димитар Главчев представил состав временного правительства.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

В пятницу Главчев предложил президенту Румену Радеву и парламенту своих кандидатов на должности министров во временном правительстве, которое будет руководить страной на период выборов и формирования новой коалиции.

Главчев отметил, что считает такой состав сбалансированным по представительству различных партий. Он предложил оставить четырех министров из предыдущего правительства Николая Денкова. Это, в частности, министр внутренних дел Калин Стоянов.

Кандидатом на министра иностранных дел предлагают карьерного дипломата Ивайло Ценова, который много лет возглавляет консульство Болгарии в Вене.

Главчев отметил, что именно опыт Ценова в Австрии является одним из факторов, почему выбрали его кандидатуру, ведь Австрия осталась единственным в ЕС противником полноценного присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне и с этим вопросом нужно будет активно работать.

Министром обороны предлагают назначить генерал-лейтенанта запаса Атанаса Запрянова. Он ранее работал в Генштабе, а также представлял свою страну в военных комитетах НАТО и ЕС. Также Запрянов был заместителем министра обороны в правительстве Денкова.

Министром сельского хозяйства, которое сейчас также важно для Украины в связи со спорами по импорту агропродукции, предлагают оставить действующего министра Кирилла Ватева, который возглавляет ведомство с лета 2023 года. За его каденцию удалось достичь компромисса с протестующими фермерами, которые возмущались импортом из Украины и заявляли, что правительство не защищает их интересы.

Как отмечают, некоторые партии сразу же выразили свое недовольство, а "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" даже оставили консультации.

Напомним, очередные досрочные выборы в Болгарии спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров. Выборы пройдут 9 июня, одновременно с европейскими.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?

В середине марта в Софии заявили об отправке всех обещанных 100 БТР в Украину, фактическая доставка которых на длительное время задержалась из-за вопроса расходов на транспортировку.