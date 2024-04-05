У Берліні натякнули Тбілісі, що закон про "іноагентів" несумісний з європейським курсом

В уряді Німеччини критично прокоментували плани партії влади у Грузії повернути на розгляд законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", заяви речників пресслужби уряду ФРН і Міністерства закордонних справ наводить агентство dts.

"Ми з певним жалем відзначаємо, що цей проєкт знову розглядається, попри чітку реакцію у суспільстві і з-за кордону", – прокоментувала у п’ятницю заступниця речника уряду Крістіан Гофманн.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини зазначив, що Грузія перебуває на шляху реформ, необхідних для вступу до ЄС, і у Тбілісі знають, що свобода преси і демократія є наріжними цінностями Євросоюзу.

Він не став прямо коментувати, які наслідки може мати ухвалення закону для подальшого руху Грузії до членства у ЄС. Як відомо, Грузія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу наприкінці 2023 року, але з умовами.

Наступної п’ятниці грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе має прибути з візитом до Берліна.

Нагадаємо, цього тижня партія влади у Грузії поновила наміри ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють із законом про "іноагентів" у Росії. На додачу, "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

Євросоюз і США висловили занепокоєння з приводу намірів "Грузинської мрії" ухвалити закон про "іноагентів". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка у конфлікті з керівною партією, назвала ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії.

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