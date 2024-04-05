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Партия власти в Грузии удивлена реакцией Запада на намерение принять закон об "иноагентах"

Новости — Пятница, 5 апреля 2024, 21:48 — Мария Емец

В правящей партии Грузии выразили недоумение по поводу жесткой критики западными партнерами идеи закона "о прозрачности иностранного влияния", которым хотят установить дополнительные требования к неправительственным организациям с западным донорским финансированием.

Как сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда", об этом заявил исполнительный скретар "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

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Мдинарадзе заявил, что партнеры якобы призывают Грузию отказаться от того законодательства, которое сами обсуждают или используют.

"Заявления, что это "тревожно", "пагубно", "мешает процессу евроинтеграции" – это лживая критика. Нас заставляют не принимать тот самый закон, который инициировал Евросоюз, который действует и обсуждается на Западе... Это невообразимая несправедливость", – заявил представитель "Мрии".

Он добавил, что партия "выдержит давление" и "донесет правду до конца".

"С такой несправедливостью грузинский народ не смирится. Если какие-то конкретные силы хотят с помощью денег управлять Грузией, так не будет... Управлять Грузией может только власть, избранная грузинским народом", – заявил Мдинарадзе.

Напомним, на этой неделе партия власти в Грузии возобновила намерения принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с законом об "иноагентах" в России. В дополнение, "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

Евросоюз и США выразили обеспокоенность по поводу намерений "Грузинской мечты" принять закон об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в конфликте с правящей партией, назвала инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды", зачем власти Грузии идут на конфликт с ЕС, выдвигая такие инициативы.

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