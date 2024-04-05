Партия власти в Грузии удивлена реакцией Запада на намерение принять закон об "иноагентах"

В правящей партии Грузии выразили недоумение по поводу жесткой критики западными партнерами идеи закона "о прозрачности иностранного влияния", которым хотят установить дополнительные требования к неправительственным организациям с западным донорским финансированием.

Как сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда", об этом заявил исполнительный скретар "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Мдинарадзе заявил, что партнеры якобы призывают Грузию отказаться от того законодательства, которое сами обсуждают или используют.

"Заявления, что это "тревожно", "пагубно", "мешает процессу евроинтеграции" – это лживая критика. Нас заставляют не принимать тот самый закон, который инициировал Евросоюз, который действует и обсуждается на Западе... Это невообразимая несправедливость", – заявил представитель "Мрии".

Он добавил, что партия "выдержит давление" и "донесет правду до конца".

"С такой несправедливостью грузинский народ не смирится. Если какие-то конкретные силы хотят с помощью денег управлять Грузией, так не будет... Управлять Грузией может только власть, избранная грузинским народом", – заявил Мдинарадзе.

Напомним, на этой неделе партия власти в Грузии возобновила намерения принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с законом об "иноагентах" в России. В дополнение, "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

Евросоюз и США выразили обеспокоенность по поводу намерений "Грузинской мечты" принять закон об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в конфликте с правящей партией, назвала инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

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