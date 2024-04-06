ДПСУ: у пункті "Гребенне – Рава-Руська" почали пропускати невелику кількість вантажівок

Польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на в’їзд до Польщі у пункті пропуску "Рава Руська-Гребенне".

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це увечері 5 квітня розмістила Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок", – повідомили у ДПСУ.

Який час можуть зберігатися такі умови, не уточнюють.

Нагадаємо, 2 квітня польські протестувальники відновили блокування руху вантажівок на ПП "Угринів-Долгобичув", перед тим він кілька днів працював у нормальному режимі.

В останні дні березня в уряді зізналися, що не знають, як розблокувати кордон з Польщею, і діалогу фактично немає.