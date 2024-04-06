Польские протестующие частично возобновили пропуск грузовиков на въезд в Польшу в пункте пропуска "Рава-Руська-Гребенне".

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом вечером 5 апреля разместила Государственная пограничная служба Украины.

"По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", – сообщили в ГПСУ.

Какое время могут сохраняться такие условия, не уточняют.

Напомним, 2 апреля польские протестующие возобновили блокирование движения грузовиков на ПП "Угринов-Долгобичув", перед тем он несколько дней работал в нормальном режиме.

В последние дни марта в правительстве признались, что не знают, как разблокировать границу с Польшей, и диалога фактически нет.