Во Франции из-за воздуха из Сахары фиксируют почти летнюю жару

В пятницу на юге Франции воздух местами прогрелся до 31°C, что является редким, хотя и не совсем исключительным явлением для начала апреля; в субботу чрезвычайно тепло будет на большей части территории страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во Францию пришли теплые воздушные массы с севера Африки, из-за чего в отдельных местах, как городок Ортез под границей с Испанией, температура воздуха днем в пятницу достигла 31°C.

В городе Бьярриц этого же региона с 4 на 5 апреля зарегистрировали первую "тропическую ночь" – температура не опускалась ниже 20°C. Для сравнения, в 2023 году первая "тропическая ночь" для города в летнем сезоне была 7-8 июня.

В горах на высоте 1500 метров над уровнем моря ожидается более 20°C, что специалисты называют действительно исключительным явлением для начала апреля.

Приходу воздуха с севера Африки поспособствовала зона низкого давления над северной частью Атлантического океана. Метеорологи еще в начале недели предупредили, что Францию и значительную часть Европы – вплоть до границ Украины – в эти выходные ждут высокие температуры и пыль из Сахары, что может снова придать небу специфический оттенок.

В более северных регионах, как долина Луары и столичный регион, на выходных ожидается 25-29°C.

Метеорологическое агентство Франции отмечает, что для северной части страны 25 °C является климатической нормой уже в период после 20 апреля.

Однако эпизод не является полностью исключительным – так, в марте 2021 года в северо-западном городе Ренн фиксировали почти 24°C, а в далеком 1949 году в городе Ман этого же региона было даже 30,2°C.

Ранее метеослужбы в странах Балтии и Польши сообщили, что в последние дни марта зарегистрировали исторические "жаркие" рекорды для этого месяца.