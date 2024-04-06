Грузия и Молдова примут участие в крупных учениях НАТО в Румынии

Грузия и Молдова будут среди стран-участниц учений НАТО "Sea Shield 24", которые следующие две недели будут проходить в Румынии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Учения организуют Военно-морские силы Румынии, маневры будут проходить с 8 апреля по 21 апреля.

Всего в учениях принимают участие 12 союзников НАТО и партнерских стран: Румыния, Болгария, Турция, Польша, Франция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Португалия, США, а также Молдова и Грузия.

Учения "Sea Shield 24" называют самыми сложными из тех, которые когда-либо проводили Военно-морские силы Румынии.

К маневрам будут привлечены более 2200 военных и 135 единиц техники, во время них будут отрабатывать различные сценарии – от поисково-спасательных операций до защиты критической инфраструктуры. Учения будут проходить в том числе в дельте Дуная.

Напомним, ранее на этой неделе Дания перекрывала движение в важном проливе из-за неисправности пусковой установки на одном из своих военных кораблей.

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