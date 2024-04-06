Укр Рус Eng

Посол США про нічний удар РФ по Харкову: Не можна втрачати жодної секунди в підтримці України

Новини — Субота, 6 квітня 2024, 16:11 — Андрій Синявський

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський обстріл Харкова, який стався вночі, 6 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter (X).

Брінк зазначила, що вночі РФ здійснила ще одну атаку на друге за величиною місто України Харків, вбивши 6 мирних жителів та поранивши інших осіб, а також завдавши шкоди будинкам і школам.

"Не можна втрачати жодної секунди в підтримці України, яка бореться за захист своїх людей від таких жахливих та неспровокованих нападів", – наголосила посол.

Через нічний удар по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.

Також внаслідок нічного обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.

Напередодні Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих.

Перед цим вона наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі масованих російських ударів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Війна з РФ