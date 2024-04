Посол США про нічний удар РФ по Харкову: Не можна втрачати жодної секунди в підтримці України

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський обстріл Харкова, який стався вночі, 6 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter (X).

Брінк зазначила, що вночі РФ здійснила ще одну атаку на друге за величиною місто України Харків, вбивши 6 мирних жителів та поранивши інших осіб, а також завдавши шкоди будинкам і школам.

Overnight Russia launched another attack against Kharkiv – Ukraine’s 2nd largest city – killing 6 civilians, injuring others & damaging homes & schools. There is not a second to lose to support Ukraine’s fight to defend its people from such horrific and unprovoked attacks. pic.twitter.com/D8bDNXEivv