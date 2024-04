Посол США о ночном ударе РФ по Харькову: Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский обстрел Харькова, который произошел ночью, 6 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter (X).

Бринк отметила, что ночью РФ совершила еще одну атаку на второй по величине город Украины Харьков, убив 6 мирных жителей и ранив других лиц, а также нанеся ущерб домам и школам.

Overnight Russia launched another attack against Kharkiv – Ukraine’s 2nd largest city – killing 6 civilians, injuring others & damaging homes & schools. There is not a second to lose to support Ukraine’s fight to defend its people from such horrific and unprovoked attacks. pic.twitter.com/D8bDNXEivv