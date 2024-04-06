Грету Тунберг двічі затримали на демонстрації в Нідерландах

Кліматичну активістку Грету Тунберг у суботу двічі затримала поліція під час демонстрації в нідерландській Гаазі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Спочатку поліція затримала та утримувала Тунберг протягом короткого часу разом з іншими протестувальниками, які намагалися заблокувати головну автомагістраль до Гааги.

EPA

Після звільнення шведська активістка швидко приєдналася до невеликої групи протестувальників, які блокували іншу дорогу, що веде до залізничного вокзалу. Там її затримали вдруге та відвезли в поліцейському фургоні.

Reuters

Активісти намагалися заблокувати прилеглу трасу А12. За останні місяці вони десятки разів перекривали цю дорогу на кілька годин, вимагаючи припинити всі субсидії на використання викопного палива.

Перед затриманням Тунберг сказала журналістам, що протестує, тому що світ зіткнувся з екзистенційною кризою.

"Ми перебуваємо в надзвичайній ситуації планетарного масштабу, і ми не збираємося стояти осторонь та дозволяти людям втрачати життя й засоби до існування і бути змушеними ставати кліматичними біженцями, коли ми можемо щось зробити", – сказала вона.

Під час попередніх протестів поліція відвозила затриманих протестувальників в іншу частину міста, де їх відпускали без подальших наслідків.

У березні екоактивісти на чолі з Гретою Тунберг влаштували протест біля входів до шведського парламенту у понеділок, протестуючи проти політичної бездіяльності щодо наслідків зміни клімату.

Згодом шведська поліція силою відвела від входу до парламенту Грету Тунберг та інших екоактивістів, які другий день поспіль блокували законодавчий орган, та відвезла їх у поліцейському фургоні.

Раніше Окружний суд Лондона виправдав Тунберг і ще чотирьох людей за звинуваченнями у відмові коритись поліції під час кліматичної акції протесту в жовтні 2023 року.

Перед акцією в Лондоні окружний суд шведського міста Мальме оштрафував Тунберг удруге поспіль через непокору поліції під час акції проти видобутку нафти.