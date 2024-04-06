Грету Тунберг дважды задержали на демонстрации в Нидерландах

Климатическую активистку Грету Тунберг в субботу дважды задержала полиция во время демонстрации в нидерландской Гааге.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сначала полиция задержала и удерживала Тунберг в течение короткого времени вместе с другими протестующими, которые пытались заблокировать главную автомагистраль в Гаагу.

EPA

После освобождения шведская активистка быстро присоединилась к небольшой группе протестующих, которые блокировали другую дорогу, ведущую к железнодорожному вокзалу. Там ее задержали во второй раз и увезли в полицейском фургоне.

Reuters

Активисты пытались заблокировать близлежащую трассу А12. За последние месяцы они десятки раз перекрывали эту дорогу на несколько часов, требуя прекратить все субсидии на использование ископаемого топлива.

Перед задержанием Тунберг сказала журналистам, что протестует, потому что мир столкнулся с экзистенциальным кризисом.

"Мы находимся в чрезвычайной ситуации планетарного масштаба, и мы не собираемся стоять в стороне и позволять людям терять жизнь и средства к существованию и быть вынужденными становиться климатическими беженцами, когда мы можем что-то сделать", – сказала она.

Во время предыдущих протестов полиция отвозила задержанных протестующих в другую часть города, где их отпускали без дальнейших последствий.

В марте экоактивисты во главе с Гретой Тунберг устроили протест у входов в шведский парламент в понедельник, протестуя против политического бездействия в отношении последствий изменения климата.

Впоследствии шведская полиция силой отвела от входа в парламент Грету Тунберг и других экоактивистов, которые второй день подряд блокировали законодательный орган, и увезла их в полицейском фургоне.

Ранее Окружной суд Лондона оправдал Тунберг и еще четырех человек по обвинению в отказе повиноваться полиции во время климатической акции протеста в октябре 2023 года.

Перед акцией в Лондоне окружной суд шведского города Мальме оштрафовал Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время акции против добычи нефти.