Опозиція Грузії представить законопроєкт про захист від російського впливу

Опозиція Грузії має намір подати до парламенту законопроєкт про захист від російського впливу – у день, коли керівна партія "Грузинська мрія" планує подати свій скандальний закон про іноагентів.

Про це пише грузинський проєкт SOVA, повідомляє "Європейська правда".

Ініціаторами альтернативного законопроєкту "Про захист від впливу від країни-окупанта – Російської Федерації" є опозиційні депутати парламенту Бека Лілуашвілі, Ана Бучукурі, Михайло Даушвілі, Шалва Кереселідзе та Теона Акубардія.

Проєкт про "захист від російського впливу, згідно з регламентом, має бути розглянутий на бюро парламенту 8 квітня.

Законопроєкт визначає країну-окупанта, агента впливу країни-окупанта, забороняє таку діяльність, яка спрямована на заподіяння шкоди національним інтересам Грузії, наприклад, повній інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

Діяльність агента впливу країни-окупанта (Росії), згідно з проєктом, заборонена та карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. У тому ж проєкті прописано, що дії, які спричинили тяжкі наслідки для інтересів Грузії, караються позбавленням волі на строк від 6 до 12 років.

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" має намір повернути на розгляд проєкт, який порівнюють з російським законом про іноагентів. Ці плани викликали різку критику грузинської опозиції, НУО та ЗМІ в Грузії, а також представників західних країн.



Водночас у партії заявили, що "не розуміють" критику від західних партнерів, та збираються чинити так, як задумали.

На додачу, "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

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