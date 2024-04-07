Оппозиция Грузии представит законопроект о защите от российского влияния

Оппозиция Грузии намерена подать в парламент законопроект о защите от российского влияния – в день, когда руководящая партия "Грузинская мечта" планирует подать свой скандальный закон об иноагентах.

Об этом пишет грузинский проект SOVA, сообщает "Европейская правда".

Инициаторами альтернативного законопроекта "О защите от влияния от страны-оккупанта – Российской Федерации" являются оппозиционные депутаты парламента Бека Лилуашвили, Ана Бучукури, Михаил Даушвили, Шалва Кереселидзе и Теона Акубардия.

Проект о защите от российского влияния, согласно регламенту, должен быть рассмотрен на бюро парламента 8 апреля.

Законопроект определяет страну-оккупанта, агента влияния страны-оккупанта, запрещает такую деятельность, которая направлена на нанесение ущерба национальным интересам Грузии, например полной интеграции в Евросоюз и НАТО.

Деятельность агента влияния страны-оккупанта (России), согласно проекту, запрещена и наказывается лишением свободы сроком от 4 до 8 лет. В том же проекте прописано, что действия, повлекшие тяжкие последствия для интересов Грузии, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" намерена вернуть на рассмотрение проект, сравниваемый с российским законом об иноагентах. Эти планы вызвали резкую критику грузинской оппозиции, НПО и СМИ в Грузии, а также представителей западных стран.

В то же время в партии заявили, что "не понимают" критику от западных партнеров, и собираются поступать так, как задумали.

В дополнение, "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

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