Буданов немецкому СМИ: Taurus, безусловно, облегчил бы нам жизнь
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов повторил надежду Украины на поставки из Германии крылатых ракет Taurus.
Об этом он рассказал в интервью ARD, сообщает "Европейская правда".
Буданов отметил, что Taurus – это "отличное оружие", чтобы поражать командные центры и "очень важные цели".
"Taurus, безусловно, облегчил бы нам жизнь", – сказал Буданов.
На вопрос, может ли Украина положиться на Германию, он ответил: "Можем мы положиться на вашу страну? Я на это надеюсь".
Буданов подчеркнул, что Керченский мост остается важной целью для Украины.
"Мост усиленно охраняется и обороняется. Но все работают над этим вопросом", – сказал он.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины, почему он не дает согласие на передачу Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят по Москве.
Также СМИ писали, что причиной могут являться особенности целенаведения ракет.