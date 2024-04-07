Буданов немецкому СМИ: Taurus, безусловно, облегчил бы нам жизнь

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов повторил надежду Украины на поставки из Германии крылатых ракет Taurus.

Об этом он рассказал в интервью ARD, сообщает "Европейская правда".

Буданов отметил, что Taurus – это "отличное оружие", чтобы поражать командные центры и "очень важные цели".

"Taurus, безусловно, облегчил бы нам жизнь", – сказал Буданов.

На вопрос, может ли Украина положиться на Германию, он ответил: "Можем мы положиться на вашу страну? Я на это надеюсь".

Буданов подчеркнул, что Керченский мост остается важной целью для Украины.

"Мост усиленно охраняется и обороняется. Но все работают над этим вопросом", – сказал он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины, почему он не дает согласие на передачу Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят по Москве.

Также СМИ писали, что причиной могут являться особенности целенаведения ракет.