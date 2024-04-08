У Німеччині домовились про припинення страйків в аеропортах

Найбільша німецька профспілка Verdi та оператори аеропортів досягли угоди щодо оплати праці близько 25 тисяч співробітників служби безпеки, щоб запобігти подальшим страйкам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Обидві сторони заявили в понеділок, що вони прийняли угоду, яку запропонували посередники.

Трудовий спір призвів до страйків у деяких найбільших аеропортах Німеччини, де співробітники служби безпеки аеропортів залишили свої робочі місця.

Verdi вимагала підвищення погодинної заробітної плати на 2,80 євро, вищих премій за результатами роботи та кращих умов оплати понаднормових.

Профспілка вела колективні переговори з Федеральною асоціацією компаній з авіаційної безпеки, яка представила зустрічну пропозицію щодо підвищення заробітної плати на 2,70 євро, що мала здійснюватися поетапно протягом більш тривалого періоду.

Раніше німецький залізничний оператор Deutsche Bahn та профспілка залізничників GDL досягли компромісу стосовно умов праці, які останні понад чотири місяці призводили до неодноразових страйків і перебоях у руху поїздів.

Водночас у Британії в понеділок можливі значні перебої з залізничним рухом на важливих напрямках у зв’язку з планами машиністів пасажирських поїздів вийти на страйк вже втретє за чотири дні.