В Германии договорились о прекращении забастовок в аэропортах

Крупнейший немецкий профсоюз Verdi и операторы аэропортов достигли соглашения по оплате труда около 25 тысяч сотрудников службы безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие забастовки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Обе стороны заявили в понедельник, что они приняли соглашение, которое предложили посредники.

Трудовой спор привел к забастовкам в некоторых крупнейших аэропортах Германии, где сотрудники службы безопасности аэропортов оставили свои рабочие места.

Verdi требовала повышения почасовой заработной платы на 2,80 евро, более высоких премий по результатам работы и лучших условий оплаты сверхурочных.

Профсоюз вел коллективные переговоры с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности, которая представила встречное предложение по повышению заработной платы на 2,70 евро, которое должно было осуществляться поэтапно в течение более длительного периода.

Ранее немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и профсоюз железнодорожников GDL достигли компромисса относительно условий труда, которые последние более четырех месяцев приводили к неоднократным забастовкам и перебоям в движении поездов.

В то же время в Британии в понедельник возможны значительные перебои с железнодорожным движением на важных направлениях в связи с планами машинистов пассажирских поездов выйти на забастовку уже в третий раз за четыре дня.