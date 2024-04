Кулеба та Кемерон скоординували кроки щодо пошуку та надання Україні додаткових Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм британським колегою Девідом Кемероном посилення допомоги Києву засобами протиповітряної оборони (ППО), зокрема Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами глави МЗС України, у продовження їхніх обговорень у штаб-квартирі НАТО минулого тижня вони скоординували подальші кроки щодо пошуку та передачі Україні додаткових систем ППО, насамперед Patriot.

I spoke with @David_Cameron. Following up on our discussions at NATO HQ last week, we coordinated next steps to find and deliver additional air defense systems, first and foremost “Patriots”, to Ukraine. I appreciate David's proactive approach aimed at getting things done.