Кулеба и Кэмерон скоординировали шаги по поиску и предоставлению Украине дополнительных Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном усиление помощи Киеву средствами противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам главы МИД Украины, в продолжение их обсуждений в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе они скоординировали дальнейшие шаги по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot.

I spoke with @David_Cameron. Following up on our discussions at NATO HQ last week, we coordinated next steps to find and deliver additional air defense systems, first and foremost "Patriots", to Ukraine. I appreciate David's proactive approach aimed at getting things done. April 8, 2024

"Я ценю проактивный подход Дэвида, направленный на достижение поставленных целей", – резюмировал Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский вновь призвал партнеров Украины усилить помощь средствами противовоздушной обороны, в частности системами Patriot.

Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил в четверг генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.

В том числе известно, что американский госсекретарь предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.