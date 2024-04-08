Кулеба и Кэмерон скоординировали шаги по поиску и предоставлению Украине дополнительных Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном усиление помощи Киеву средствами противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).
По словам главы МИД Украины, в продолжение их обсуждений в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе они скоординировали дальнейшие шаги по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot.
I spoke with @David_Cameron. Following up on our discussions at NATO HQ last week, we coordinated next steps to find and deliver additional air defense systems, first and foremost "Patriots", to Ukraine. I appreciate David's proactive approach aimed at getting things done.– Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2024
"Я ценю проактивный подход Дэвида, направленный на достижение поставленных целей", – резюмировал Кулеба.
Ранее президент Владимир Зеленский вновь призвал партнеров Украины усилить помощь средствами противовоздушной обороны, в частности системами Patriot.
Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.
Как заявил в четверг генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.
В том числе известно, что американский госсекретарь предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.