Кулеба и Кэмерон скоординировали шаги по поиску и предоставлению Украине дополнительных Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном усиление помощи Киеву средствами противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам главы МИД Украины, в продолжение их обсуждений в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе они скоординировали дальнейшие шаги по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot.

