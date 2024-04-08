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Кулеба и Кэмерон скоординировали шаги по поиску и предоставлению Украине дополнительных Patriot

Новости — Понедельник, 8 апреля 2024, 11:37 — Андрей Синявский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном усиление помощи Киеву средствами противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам главы МИД Украины, в продолжение их обсуждений в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе они скоординировали дальнейшие шаги по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot.

"Я ценю проактивный подход Дэвида, направленный на достижение поставленных целей", – резюмировал Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский вновь призвал партнеров Украины усилить помощь средствами противовоздушной обороны, в частности системами Patriot.

Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил в четверг генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.

В том числе известно, что американский госсекретарь предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.

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