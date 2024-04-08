Росіянину довелось відмовитись від футболки з гербом СРСР, аби в’їхати в Естонію

Громадянину Росії, який хотів в’їхати в Естонію, довелось відмовитись від футболки з радянською символікою, яку він хотів провезти із собою у балтійську країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Під час огляду речей громадянина Росії 6 квітня на прикордонному пункті "Нарва-1" прикордонники виявили у нього футболку з гербом Радянського Союзу і написом CCCP.

Вони пояснили чоловіку, що така символіка в Естонії заборонена.

Після того, як росіянин відмовився від речі із забороненою символікою, йому дозволили продовжити шлях у країну.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну Естонія заборонила публічну демонстрацію символів агресії.

У квітні минулого року президент Алар Каріс схвалив закон, що забороняє демонстрацію ворожих символів, таких як георгіївська стрічка або літера Z.

Закон забороняє демонстрацію символу, пов'язаного зі скоєнням акту агресії, геноциду, злочину проти людяності або воєнного злочину, у спосіб, що підтримує або виправдовує ці дії.

Закон передбачає штраф у розмірі до трьохсот штрафних одиниць, або до 1200 євро, або ж арешт. Якщо порушення допускає юридична особа, її карають штрафом у розмірі до 32 тисяч євро.

Естонські ЗМІ час від часу повідомляють про інциденти зі штрафами. Наприклад, у листопаді у Нарві виписали штраф водієві за георгіївську стрічку, що висіла на дзеркалі автомобіля з фінськими номерами.