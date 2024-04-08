Россиянину пришлось отказаться от футболки с гербом СССР, чтобы въехать в Эстонию

Гражданину России, желавшему въехать в Эстонию, пришлось отказаться от футболки с советской символикой, которую он хотел провезти с собой в балтийскую страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Во время досмотра вещей гражданина России 6 апреля на пограничном пункте "Нарва-1" пограничники обнаружили у него футболку с гербом Советского Союза и надписью CCCP.

Они объяснили мужчине, что такая символика в Эстонии запрещена.

После того как россиянин отказался от вещи с запрещенной символикой, ему разрешили продолжить путь в страну.

После полномасштабного нападения России на Украину Эстония запретила публичную демонстрацию символов агрессии.

В апреле прошлого года президент Алар Карис одобрил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.

Закон запрещает демонстрацию символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, способом, поддерживающим или оправдывающим эти действия.

Закон предусматривает штраф в размере до трехсот штрафных единиц, или до 1200 евро, или же арест. Если нарушение допускает юридическое лицо, его наказывают штрафом в размере до 32 тысяч евро.

Эстонские СМИ время от времени сообщают об инцидентах со штрафами. Например, в ноябре в Нарве выписали штраф водителю за георгиевскую ленту, висевшую на зеркале автомобиля с финскими номерами.