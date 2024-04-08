У ЄС прозвітували про результати військової місії у Червоному морі
Спільна військово-морська місія Європейського Союзу відбила 11 нападів єменських бойовиків-хуситів у Червоному морі.
Про це заявив у понеділок глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, його цитує агентство DPA, пише "Європейська правда".
Операція ЄС у Червоному морі була схвалена міністрами закордонних справ країн-членів 19 лютого. Військові кораблі, які беруть участь у місії, забезпечують збройний супровід комерційних суден, що курсують Червоним морем.
Пов'язані з Іраном сили хуситів у Ємені атакують морські перевезення, що, за їхніми словами, є відповіддю на військові дії Ізраїлю в Газі.
"Менш ніж за два місяці з моменту початку операції ми забезпечили супровід 68 суден і відбили 11 нападів", – заявив Боррель журналістам у Брюсселі.
Командувач операції контрадмірал Васілеос Гріпаріс заявив на тій же пресконференції, що кораблі місії збили дев'ять безпілотних літальних апаратів, один безпілотний надводний корабель і чотири протикорабельні балістичні ракети.
Гріпаріс застеріг від передчасних висновків щодо досягнень місії, але, тим не менш, назвав її "шляхом вперед". "Ми показали, принаймні з тією кількістю засобів, які у нас є, що ми можемо робити", – сказав він.
Гріпаріс підкреслив, що територія, яку охоплює місія, більша за весь Європейський Союз. "Зона операції охоплює Червоне море, Аденську затоку, Аравійське море, Оманське море, Перську затоку, а також північно-західну частину Індійського океану", – пояснив він.
Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря заявила в суботу, що відбила ракетну атаку хуситів.
Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня.