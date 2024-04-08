В ЕС отчитались о результатах военной миссии в Красном море

Совместная военно-морская миссия Европейского Союза отразила 11 нападений йеменских боевиков-хуситов в Красном море.

Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, его цитирует агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Операция ЕС в Красном море была одобрена министрами иностранных дел стран-членов 19 февраля. Военные корабли, участвующие в миссии, обеспечивают вооруженное сопровождение коммерческих судов, курсирующих по Красному морю.

Связанные с Ираном силы хуситов в Йемене атакуют морские перевозки, что, по их словам, является ответом на военные действия Израиля в Газе.

"Менее чем за два месяца с момента начала операции мы обеспечили сопровождение 68 судов и отразили 11 нападений", – заявил Боррель журналистам в Брюсселе.

Командующий операцией контр-адмирал Василеос Грипарис заявил на той же пресс-конференции, что корабли миссии сбили девять беспилотных летательных аппаратов, один беспилотный надводный корабль и четыре противокорабельные баллистические ракеты.

Грипарис предостерег от преждевременных выводов относительно достижений миссии, но, тем не менее, назвал ее "путем вперед". "Мы показали, по крайней мере с тем количеством средств, которые у нас есть, что мы можем делать", – сказал он.

Он подчеркнул, что территория, которую охватывает миссия, больше всего Европейского Союза. "Зона операции охватывает Красное море, Аденский залив, Аравийское море, Оманское море, Персидский залив, а также северо-западную часть Индийского океана", – пояснил он.

Военно-морская миссия Европейского Союза в южной части Красного моря заявила в субботу, что отразила ракетную атаку хуситов.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно в начале января.