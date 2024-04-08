У парламенті Грузії зареєстрували скандальний законопроєкт про "іноагентів"

Бюро парламенту Грузії зареєструвало так званий законопроєкт про "іноагентів", який юридичний комітет планує розглянути 12 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив грузинський проєкт SOVA.

Партія влади "Грузинська мрія" знову планує ухвалити закон про "іноагентів", який у минулому викликав бурхливі протести та критику Заходу і був відкликаний.

Партія наголошує, що закон стосуватиметься неурядових організацій і ЗМІ та називатиметься "Законом про прозорість іноземного впливу".

Після невдалої першої спроби протиснути скандальний закон минулого року партія влади знову повертається до своїх цілей, не зважаючи на громадську думку. Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе дав зрозуміти, що всупереч негативній реакції суспільства й ЗМІ цього разу влада схвалить закон.

Спроби знову схвалити закон про іноземних "агентів" засудили як опозиція, НУО та ЗМІ в Грузії, так і представники західних країн – євродепутати, представники уряду Німеччини, генсек НАТО, неурядова організація Human Rights Watch, офіс Верховного комісара комітету з прав людини ООН, Держдеп США, близько 200 НУО країн "Східного партнерства" та інші. У Кремлі "Грузинську мрію" за такі плани похвалили.

Про те, що цей законопроєкт буде ініційовано в парламенті, на спеціальному брифінгу заявив лідер парламентської більшості партії влади Мамука Мдінарадзе.

Пізніше він заявив, що декларацію про доходи і витрати із січня 2025 року доведеться заповнювати тим організаціям (НУО і ЗМІ), закордонне фінансування яких становить понад 20%.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка у конфлікті з керівною партією, назвала ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії.

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