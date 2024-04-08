В парламенте Грузии зарегистрировали скандальный законопроект об "иноагентах"

Бюро парламента Грузии зарегистрировало так называемый законопроект об "иноагентах", который юридический комитет планирует рассмотреть 12 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил грузинский проект SOVA.

Партия власти "Грузинская мечта" снова планирует принять закон об "иноагентах", который в прошлом вызвал бурные протесты и критику Запада и был отозван.

Партия отмечает, что закон будет касаться неправительственных организаций и СМИ и будет называться "Законом о прозрачности иностранного влияния".

После неудачной первой попытки продавить скандальный закон в прошлом году партия власти снова возвращается к своим целям, несмотря на общественное мнение. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал понять, что вопреки негативной реакции общества и СМИ на этот раз власть одобрит закон.

Попытки снова принять закон об иностранных "агентах" осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран – евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО стран "Восточного партнерства" и другие. В Кремле "Грузинскую мечту" за такие планы похвалили.

О том, что этот законопроект будет инициирован в парламенте, на специальном брифинге заявил лидер парламентского большинства партии власти Мамука Мдинарадзе.

Позже он заявил, что декларацию о доходах и расходах с января 2025 года придется заполнять тем организациям (НПО и СМИ), зарубежное финансирование которых составляет более 20%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в конфликте с правящей партией, назвала инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

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