Столтенберг назвав дві умови приєднання Боснії і Герцеговини до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Боснія і Герцеговина може стати членом Альянсу, але за виконання двох умов.

Про це він заявив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО 8 квітня після зустрічі з головою президії БіГ Денисом Бечировичем, пише "Європейська правда".

Столтенберг нагадав, що Боснія і Герцеговина вже отримала План дій щодо членства, мета якого – зробити країну членом НАТО, але "для завершення цього процесу є дві умови".

"Перша – це, звичайно, те, що реформи, які необхідно здійснити, будуть справді здійснені. Тому Боснія і Герцеговина повинна продовжувати свої зусилля з реформування", – закликав він.

Серед цих реформ генсек згадав зокрема зміцнення державних інституцій та посилення багатоетнічного характеру збройних сил, додавши, що вони також сприяють майбутньому членству БіГ у Європейському Союзі.

"Друга – це, звичайно, те, що цього (членства в НАТО. – Ред.) має хотіти народ Боснії і Герцеговини та політична влада в Боснії і Герцеговині. І це вирішувати не мені, а Боснії і Герцеговині", – додав Столтенберг.

Він також висловив сподівання, що реформи, які здійснює БіГ, допоможуть зміцнити її державність, стабілізувати країну та досягти членства в ЄС.

Минулого року генеральний секретар НАТО висловив стурбованість сепаратистською риторикою в Боснії і Герцеговині, а також іноземним втручанням в країні, зокрема Росії.

Нагадаємо, на березневому саміті лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.