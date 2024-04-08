Столтенберг назвал два условия присоединения Боснии и Герцеговины к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Босния и Герцеговина может стать членом Альянса, но при выполнении двух условий.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 8 апреля после встречи с председателем президиума БиГ Денисом Бечировичем, пишет "Европейская правда".

Столтенберг напомнил, что Босния и Герцеговина уже получила План действий по членству, цель которого – сделать страну членом НАТО, но "для завершения этого процесса есть два условия".

"Первое – это, конечно, то, что реформы, которые необходимо осуществить, будут действительно осуществлены. Поэтому Босния и Герцеговина должна продолжать свои усилия по реформированию", – призвал он.

Среди этих реформ генсек упомянул в частности укрепление государственных институтов и усиление многоэтнического характера вооруженных сил, добавив, что они также способствуют будущему членству БиГ в Европейском Союзе.

"Вторая – это, конечно, то, что этого (членства в НАТО. – Ред.) должен хотеть народ Боснии и Герцеговины и политическая власть в Боснии и Герцеговине. И это решать не мне, а Боснии и Герцеговине", – добавил Столтенберг.

Он также выразил надежду, что реформы, которые осуществляет БиГ, помогут укрепить ее государственность, стабилизировать страну и достичь членства в ЕС.

В прошлом году генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность сепаратистской риторикой в Боснии и Герцеговине, а также иностранным вмешательством в стране, в частности России.

Напомним, на мартовском саммите лидеры ЕС приняли политическое решение начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.