Politico описало приоритеты председательства Венгрии в Совете ЕС

Полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать на проблемах климата.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Председательство Венгрии в Совете Евросоюза должно начаться 1 июля этого года и продлится 6 месяцев.

Предполагается, что страна, которая председательствует на ротационной основе в Совете ЕС, должна отбросить свои национальные интересы, но мало кто верит, что венгерский премьер Виктор Орбан не воспользуется возможностью склонить ситуацию на свою сторону.

Учитывая борьбу Будапешта против миграционной политики ЕС, этот вопрос будет в центре внимания во время председательства Венгрии.

Выступая вместе со своим австрийским коллегой в начале этого года, венгерский глава МИД Петер Сийярто заявил, что "необходимы резкие политические изменения в Брюсселе, чтобы Европейский Союз не привлекал, а останавливал нелегальных мигрантов".

Другим приоритетом будет расширение, но на условиях Венгрии. Хотя Будапешт, как ожидается, будет продвигать этот вопрос, он сосредоточится на стремлениях стран Западных Балкан, а не Украины, вступление которой он угрожает блокировать

Важно также то, что Венгрия вычеркнет из своего перечня приоритетов. Поскольку Орбан использовал недавние протесты фермеров как знак народного недовольства "зеленой" политикой Брюсселя, чиновники ЕС не ожидают, что во время пребывания Венгрии на посту председателя в Евросоюзе будет сделан акцент на климате.

В своей ежегодной речи перед парламентом Венгрии в феврале Орбан отметил, что председательство Венгрии в ЕС будет совпадать с выборами президента США. "Сделаем Европу снова великой! Там MAGA, здесь MEGA", – заявил Орбан, намекая на свое благосклонное отношение к потенциальному кандидату республиканцев Дональду Трампу.

В конце декабря Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".

Также Орбан сравнивал членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией.