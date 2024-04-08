Молдова, как и Украина, надеется начать переговоры с ЕС до конца июня

Молдова надеется начать переговоры по вступлению в Евросоюз до конца июня этого года.

Об этом посол Молдовы при ЕС Даниэла Морар рассказала в интервью Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Морар отметила, что сейчас власти сосредоточены на выполнении рекомендаций Еврокомиссии, процедуре скрининга законодательства и подготовке к переговорам по вступлению в ЕС.

По словам дипломата, власти Молдовы рассчитывают начать переговоры до конца июня 2024 года. "Мы надеемся на поддержку в этом вопросе государств-членов", – добавила Морар.

На вопрос, как она оценивает шансы Молдовы в процессе вступления в ЕС, дипломат ответила, что Молдова движется в ЕС быстрее стран Западных Балкан.

"Например, процесс скрининга в этих странах длился более года, почти два года. В нашем случае – с февраля до конца мая", – сказала Морар.

Ранее сообщалось, что украинская сторона и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгию и начнется полугодовое председательство Венгрии.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль подтвердил стремление Украины начать переговоры о вступлении с ЕС в первом полугодии этого года.

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