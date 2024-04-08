ЗМІ: Уряду Німеччини пропонують легалізувати аборти до 12-го тижня вагітності

Робоча група, створена федеральним урядом Німеччини, запропонувала переглянути законодавство, що стосується заборони абортів, сурогатного материнства й донорства яйцеклітин у бік часткової лібералізації.

Про це стало відомо газеті Spiegel, пише "Європейська правда".

Нині аборти в Німеччині вважаються незаконними відповідно до статті 218 Кримінального кодексу, але в деяких випадках – наприклад якщо життя вагітної жінки під загрозою або якщо вагітності передувало сексуальне насильство – покарання за них немає.

Ініційована німецьким урядом комісія дійшла висновку, що чинні положення Кримінального кодексу не витримують "конституційної, міжнародної та європейської правової експертизи". Вона пропонує легалізувати всі аборти на перших 12-ти тижнях вагітності.

У деяких випадках, зокрема в разі загрози здоров’ю вагітної, комісія пропонує дозволити аборти й на пізніших термінах вагітності.

Експерти також пропонують уряду Німеччини дозволити донорство яйцеклітин (так само, як і сперми, що діє з 1990 року), а також сурогатне материнство – але тільки за умов, коли сурогатна матір отримує належний догляд і має налагоджені відносини з батьками майбутньої дитини.

Хоча рекомендації комісії не є обов'язковими для федерального уряду Німеччини, зазначає Spiegel, вони вважаються важливою основою для потенційних нових правил щодо абортів, сурогатного материнства і донорства яйцеклітин.

Минулого року, нагадаємо, Бундестаг ухвалив законопроєкт про скасування норми кримінального кодексу, яка передбачала заборону на рекламу абортів.