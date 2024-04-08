СМИ: Правительству Германии предлагают легализовать аборты до 12-й недели беременности

Рабочая группа, созданная федеральным правительством Германии, предложила пересмотреть законодательство, касающееся запрета абортов, суррогатного материнства и донорства яйцеклеток в сторону частичной либерализации.

Об этом стало известно газете Spiegel, пишет "Европейская правда".

Сейчас аборты в Германии считаются незаконными в соответствии со статьей 218 Уголовного кодекса, но в некоторых случаях – например если жизнь беременной женщины под угрозой или если беременности предшествовало сексуальное насилие – наказания за них нет.

Инициированная немецким правительством комиссия пришла к выводу, что действующие положения Уголовного кодекса не выдерживают "конституционной, международной и европейской правовой экспертизы". Она предлагает легализовать все аборты на первых 12-ти неделях беременности.

В некоторых случаях, в частности в случае угрозы здоровью беременной, комиссия предлагает разрешить аборты и на более поздних сроках беременности.

Эксперты также предлагают правительству Германии разрешить донорство яйцеклеток (так же, как и спермы, действующее с 1990 года), а также суррогатное материнство – но только при условии, что суррогатная мать получает надлежащий уход и имеет налаженные отношения с родителями будущего ребенка.

Хотя рекомендации комиссии не являются обязательными для федерального правительства Германии, отмечает Spiegel, они считаются важной основой для потенциальных новых правил в отношении абортов, суррогатного материнства и донорства яйцеклеток.

В прошлом году, напомним, Бундестаг принял законопроект об отмене нормы уголовного кодекса, которая предусматривала запрет на рекламу абортов.