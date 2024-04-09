У Німеччині висунули звинувачення 66-річному фігуранту справи "райхсбюргерів"

Німецька влада висунула звинувачення підозрюваному члену екстремістського руху "райхсбюргерів", якого звинувачують у підтримці групи, що планувала заплисти в російські територіальні води, щоб заручитися підтримкою РФ для повалення німецької держави.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Прокуратура Гамбурга висунула 66-річному чоловіку, який проживає на півночі Німеччини, звинувачення у підтримці терористичної групи та пособництві в підготовці державної зради.

Якщо його вину доведуть, йому загрожує кілька років ув'язнення. Він також має постати перед Ганзейським вищим земельним судом за порушення Закону про зброю.

Підозрюваний звинувачується в тому, що з початку 2022 року він підтримував групу, пов'язану з "райхсбюргерами", так звану Kaiserreichsgruppe ("Група імперії"), повідомили в прокуратурі Гамбурга.

За словами прокурорів, "Група імперії" має на меті замінити демократичний основний порядок в Німеччині на авторитарну систему, стилізовану під конституцію Німецької імперії 1871 року.

Деякі з її членів і прихильників планували проникнути на кораблі в російські територіальні води та вступити в контакт з лідером РФ Владіміром Путіним, щоб заручитися його військовою та політичною підтримкою у створенні нової держави, йдеться в заяві.

Раніше повідомляли, що суд над мережею так званих "райхсбюргерів" – руху, членів якого минулого року звинуватили у підготовці держперевороту, розпочнеться 21 травня у західнонімецькому місті Франкфурт-на-Майні.

Восени минулого року в Німеччині пройшла серія обшуків у "райхсбюргерів". Перед цим проводили масштабні обшуки у підозрюваних в причетності до руху "райхсбюргерів", але за іншими звинуваченнями.

У 2022 році в Німеччині розпочалась масштабна спецоперація проти учасників руху "райхсбюргерів", які планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.