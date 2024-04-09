В Германии предъявили обвинения 66-летнему фигуранту дела "райхсбюргеров"

Немецкие власти предъявили обвинения подозреваемому члену экстремистского движения "райхсбюргеров", которого обвиняют в поддержке группы, планировавшей заплыть в российские территориальные воды, чтобы заручиться поддержкой РФ для свержения немецкого государства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Прокуратура Гамбурга предъявила 66-летнему мужчине, проживающему на севере Германии, обвинения в поддержке террористической группы и пособничестве в подготовке государственной измены.

Если его вину докажут, ему грозит несколько лет заключения. Он также должен предстать перед Ганзейским высшим земельным судом за нарушение Закона об оружии.

Подозреваемый обвиняется в том, что с начала 2022 года он поддерживал группу, связанную с "райхсбюргерами", так называемую Kaiserreichsgruppe ("Группа империи"), сообщили в прокуратуре Гамбурга.

По словам прокуроров, "Группа империи" имеет целью заменить демократический основной порядок в Германии на авторитарную систему, стилизованную под конституцию Германской империи 1871 года.

Некоторые из ее членов и сторонников планировали проникнуть на корабле в российские территориальные воды и вступить в контакт с лидером РФ Владимиром Путиным, чтобы заручиться его военной и политической поддержкой в создании нового государства, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что суд над сетью так называемых "райхсбюргеров" – движения, членов которого в прошлом году обвинили в подготовке госпереворота, начнется 21 мая в западногерманском городе Франкфурт-на-Майне.

Осенью прошлого года в Германии прошла серия обысков у "райхсбюргеров".

В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения "райхсбюргеров", которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Подробнее о спецоперации и мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.