Партия косовских сербов снова будет бойкотировать местные выборы и перепись

Политическая партия косовских сербов, в которую до недавнего времени входил Милан Радоичич, руководивший "террористической атакой" в стране 24 сентября, объявила, что не будет участвовать в процессе подготовки к новым выборам в четырех регионах с сербским большинством или в переписи населения, что вызвало разочарование со стороны ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Сербский список" был частью политической жизни Косова, в частности имел представительство в парламенте, пока депутаты массово не ушли в отставку в декабре 2022 года. Это повлекло новые выборы в северных муниципалитетах с большинством сербов, которые они также решили бойкотировать.

Победители выборов, преимущественно этнические албанцы, не были допущены в свои муниципальные здания партией и местными сербами, которые устроили массовые протесты. Эти протесты переросли в насилие, в результате которого пострадали журналисты, граждане и военнослужащие сил НАТО KFOR.

Европейский Союз призвал Косово провести новые выборы в регионе, требуя от него деэскалации напряженности в отношениях с сербами. Но многие косовские сербы отказываются признать декларацию о независимости Косова от 2008 года и предпочитают оставаться лояльными к Белграду, который они считают законным правительством.

"Крайне необходимо вернуться к ситуации, когда косовские сербы принимают активное участие в местном самоуправлении, полиции и судебной системе на севере Косова", – говорится в реакции ЕС.

Прошлым летом Косово начало процесс назначения новых выборов, который начался с референдума, на котором граждане должны проголосовать за отставку действующих мэров. Для того чтобы голосование было успешным, не менее 50% плюс один голос должно быть отдано за отставку мэра.

После завершения процесса результаты будут направлены президенту Вьосе Османи, которая должна назначить выборы в течение 45 дней.

Но "Сербский список" снова заявил, что не будет участвовать в этом процессе, несмотря на то, что он является частью процесса, к которому они призывали. Они также отказались участвовать в переписи населения, которая проводится в стране.

До недавнего времени вице-лидером "Сербского списка" был Милан Радоичич, состоятельный человек, близкий к Белграду и президенту сербскому Александару Вучичу. Он взял на себя ответственность за организацию нападения 24 сентября, когда группа сербских боевиков застрелила полицейского, а затем забаррикадировалась в монастыре, пока полиция не заставила их сдаться.

После этого косовские власти нашли огромный арсенал оружия, который, по словам Приштины, предназначался для широкомасштабного нападения на страну.

Радоичича разыскивает Интерпол, но Белград отказывается его выдавать. Недавно косовские власти конфисковали его имущество на севере страны.

Ранее политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, что открывает путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Против вступления Косова в Совет Европы категорически выступает Сербия. Ее президент Александар Вучич недавно допустил выход страны из СЕ, если это произойдет.

Для Сербии, которая не признает независимость Косова, его членство в международных организациях является крайне чувствительным вопросом. Больше об этом – в видео "ЕвроПравды".