У Латвії авто на високій швидкості врізалося в зупинку: двоє загиблих

Внаслідок ДТП, що сталася в латвійському Даугавпілсі у понеділок вранці, загинули двоє людей.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Delfi.

Загиблими виявилися дві жінки 1958 та 1961 року народження. Через ДТП також пошкоджено дорожні знаки.

За даними поліції, трагедія сталася о 09.30, коли в автобусну зупинку врізався автомобіль Toyota, яким керував водій 1984 року народження.

Правоохоронці повідомляють, що аварія сталася, коли водій, який був тверезим, здійснював обгін.

Зазначають, що поліція все ще з'ясовує обставини ДТП у межах кримінального процесу.

Раніше повідомляли, що в аварії мікроавтобуса з туристами у Грузії, яка сталася в неділю, постраждали 11 громадян Польщі.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а в Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.