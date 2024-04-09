В Латвии авто на высокой скорости врезалось в остановку: двое погибших

В результате ДТП, которое произошло в латвийском Даугавпилсе в понедельник утром, погибли два человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Delfi.

Погибшими оказались две женщины 1958 и 1961 года рождения. Из-за ДТП также повреждены дорожные знаки.

По данным полиции, трагедия произошла в 09.30, когда в автобусную остановку врезался автомобиль Toyota, которым управлял водитель 1984 года рождения.

Правоохоронители сообщают, что авария произошла, когда водитель, который был трезв, совершал обгон.

Отмечают, что полиция все еще выясняет обстоятельства ДТП в рамках уголовного процесса.

Ранее сообщалось, что в аварии микроавтобуса с туристами в Грузии, которая произошла в воскресенье, пострадали 11 граждан Польши.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.